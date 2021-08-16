31 yıldır tekerlekli sandalyesinden ormanları gözetliyor

Seyitgazi ilçesi İdrisyayla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 7 torunu olan Osman Ciga, ormanda çalışırken kesilen bir ağacın üzerine devrilmesiyle belden aşağısı felç oldu. Ciga, 1990 yılında Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin teklifi üzerine Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde eşi Ayşe Ciga (64) ile çalışmaya başladı. Elinden düşürmediği dürbünle ormanları gözetleyen Ciga'ya, terlekli sandalye kullandığı için müdürlük tarafından iki katlı yangın gözetleme kulesine asansör de yapıldı. Osman Ciga ve eşi Ayşe Ciga mevsim şartlarına göre haziran ayında kuleye çıkıp, kasım ayında ise kuleden inip Kırka Orman İşletme Şefliği'ndeki santralde çalışıyor.





'GECE GÜNDÜZ NÖBETTEYİZ'



Eşiyle gece gündüz, orman yangınlarına karşı nöbet tuttuklarını söyleyen Osman Ciga, "İdrisyayla köyünde doğup, büyüdüm. 1987'de İdrisyayla yakınlarındaki ormanda ağaçlar kesilirken kazayla üzerime ağaç devrildi ve belden aşağı felç kaldım. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 'Seni ailenle birlikte işe alalım' dediler. 1990 yılında işe başladım. O günden beri eşimle burada çalışıyoruz, ormanları gözetliyoruz. Bütün gün buradan bir yere ayrılmam. Sadece merdivenin yanına gidip, gelirim. Eşim de içeride telsizlere bakar. Gece gündüz sürekli nöbetteyiz. 2002 yılında büyük bir yangın çıktı. Biz hemen telsizle haber verdik ama rüzgar 80 kilometre hızla esince ekipler gelene kadar çok büyüdü. Engelleyemedik ve 76 hektarlık alan yandı. Ondan başka da büyük yangın olmadı. Son çıkan yangınları gördüğüm zaman ciğerim yandı. Başka yerlerde çıkmasın diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Ayşe Ciga da "Eşimle birlikte yangın gözetleme kulesinde çalışıyorum. Burada eşime yardım ediyorum" dedi.



Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ise, "Sorumluluk alanımızda 177 bin 100 hektar ormanlık alan var. Biz bu ormanlık alanları toplam 6 kule, 12 personelle 24 saat esasına göre gözlemliyoruz. Personellerimiz kendi gözetledikleri alan içerisinde bir duman gördükleri zaman bölgeye en yakın yangın müdahale ekibimize haber veriyor" ifadesini kullandı.

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