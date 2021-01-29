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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

31 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, oğlunun doğum günü partisinde yakalandı

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31 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, oğlunun doğum günü partisinde yakalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü oğluna doğum günü partisi düzenlediği villada yakalandı. Serbest kalmak için polislere 500 bin TL para ve yat teklif ettiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayramoğlu Mahallesi'ndeki lüks villada bir kişinin parti düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese hareket eden ekipler, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. olduğunu tespit etti.

31 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, oğlunun doğum günü partisinde yakalandı



O.K'nin polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları karşısında 500 bin TL  para ve yat teklif ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.?

31 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, oğlunun doğum günü partisinde yakalandı

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