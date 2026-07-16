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31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanınca komşusuna böyle seslendi: 'Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı'

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#Antalya#Manavgat#Hükümlü
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanınca komşusuna böyle seslendi: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:01

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Anıl, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Antalya#Manavgat#Hükümlü

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