MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
GeriGündem 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

ADANA'da yargılandığı 49 ayrı suçtan 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S. (27) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2017'de başkalarına ait kredi kartını kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 49 suçtan yargılanıp, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S.'nin kentte olduğunu saptadı. Ekiplerin takibe aldığı Ömür S., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde ilerlerken yakalandı. Emniyete götürülen Ömür S., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle