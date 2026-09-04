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31 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, bulaşık makinesinden saklanırken yakalandı

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#Kaçak Hükümlü#Uyuşturucu Suçları#İzmit Polisi
31 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, bulaşık makinesinden saklanırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 23:33

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S., polis operasyonunda evindeki bulaşık makinesinin içine saklanırken yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.’nin İzmit’te bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada A.S.’yi bulaşık makinesinin içine saklanırken buldu. Yakalanarak gözaltına alınan A.S.’nin, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.

 

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#Kaçak Hükümlü#Uyuşturucu Suçları#İzmit Polisi

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