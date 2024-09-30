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31 yaşındaki polis memuru, evinde ölü bulundu

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#Serik#Antalya#Özkan Çakmak
31 yaşındaki polis memuru, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 13:37

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31) evinde ölü bulundu.

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Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özkan Çakmak, bu sabah mesaiye gitmeyince birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından telefonla arandı. Aramalara cevap alamayan arkadaşları, Özkan Çakmak'ın Yenimahalle'deki evine gitti. Kapının da açılmaması sonrası durum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından çağrılan çilingir yardımıyla evin kapısı açıldı. Polis memuru Özkan Çakmak evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Sağlık ekipleri polis memuru Özkan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının ilk otopsisi sonrası cenaze ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özkan Çakmak'ın cenazesi daha sonra adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Özkan Çakmak'ın 10 yıllık polis memuru ve bekar olduğu öğrenildi.

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#Serik#Antalya#Özkan Çakmak

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