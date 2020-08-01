31 Temmuz 2020 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ On Numara sonucu sorgulama ekranı

On Numara sonuçları bu akşam da zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. MPİ tarafından tamamlanan On Numara çekiliş sonuçlarına göre, şanslı numaralar kamuoyuna duyuruldu. İşte, 31 Temmuz MPİ On Numara sonucu sorgulama ve On Numara sonuçları.

31 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nce saat 22.15'te gerçekleşti. Noter huzurunda tamamlanan On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.