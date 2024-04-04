×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

31 Mart yerel seçimleri... Tunceli’de oy farkının 4 olduğu Akpazar beldesinde seçimler yenilenecek

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Malazgirt#Secim2024
31 Mart yerel seçimleri... Tunceli’de oy farkının 4 olduğu Akpazar beldesinde seçimler yenilenecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 10:56

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 4 oy farkla CHP adayı Zeynel Yıldırım'ın 471 oyla kazandığı seçim, AK Parti’nin bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçim, 2 Haziran’da tekrarlanacak.

Haberin Devamı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı.

AK Parti, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna ‘itiraz’ başvurusu yaptı.

Başvuruyu inceleyen İlçe Seçim Kurulu, beldedeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim, 2 Haziran’da tekrarlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Malazgirt#Secim2024

BAKMADAN GEÇME!