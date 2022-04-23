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31 ildeki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama! 34 kişi itirafçı oldu

#İzmir#FETÖ#Tutuklama
31 ildeki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama 34 kişi itirafçı oldu

İzmir merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 34'ü etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 33'ü adli kontrol şartıyla 1'i delil durumu, 1'i de sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkındaki soruşturma ise mükerrer olması nedeniyle iptal edildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

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86 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçen 19 Nisan'da saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, 86 şüpheli gözaltına alındı.

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16 KİŞİ TUTUKLANDI, 34 İTİRAFÇI SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'si ise delil durumu nedeniyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. Kalan 83 şüpheliden 34'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olduğu için polis tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 16'sı tutuklanırken, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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