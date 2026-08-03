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31 ilde jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı#Jandarma Operasyonu
31 ilde jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:09

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' operasyonlarında 33 organizatörün yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı, 31 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 21'inin tutuklandığını duyurdu.

31 ilde jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma İnsansız Hava Araçlarının (JİHA) havadan, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timlerinin ise karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi. Açıklamada, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

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31 ilde jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı#Jandarma Operasyonu

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