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31 ilde GÜRZ operasyonu: 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü#PKK
31 ilde GÜRZ operasyonu: 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 10:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen “GÜRZ-20” operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.⚠️Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,
Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları,
Terör örgütüne finans sağladıkları,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
Yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

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Çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği,
Çok miktarda uyuşturucu madde ile
Örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Terör Örgütü#PKK

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