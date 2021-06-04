31 bin sanatçıya ‘Müzik Susmasın’ desteği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK devam ederken yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK devam ederken yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi:



250 MİLYON LİRA



“Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu bilmenizi isterim. Müzik Susmasın projesi etrafında 250 milyon liraya ulaşan destek verilmiş olacak. Tiyatrolara da 25 milyon tutarında bir turne desteği olacak.



Marmara Denizi’ndeki müsilaj, partice en yakın takip ettiğimiz meselelerden biridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalıştay düzenleyecek. Kapsamlı bir hazırlık yapıyorlar.Erken seçim söz konusu değil. Her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan oy oranı yüzde 1’lerde gezenlere değin herkes erken seçim diye tutturmuş.



Yeni anayasa çalışmaları bitmek üzere dolayısıyla ittifak içerisinde paylaşımın yapılması ve ortak bir metin için çalışmaların başlamasına yaklaştık. Yeni dönemi ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Böylece negatif unsurları çözmek daha kolay olur.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara