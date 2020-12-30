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Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yarın bankalar tatil mi? İşte detaylar

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31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yarın bankalar tatil mi? İşte detaylar
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31 Aralık’ta bankaların açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla yeni yılı karşılamayı bekliyorlar. Yılbaşı resmi tatilinin 31 Aralık’ı da kapsayıp kapsamadığı Resmi Gazete içerisinde açıklandı. İşte detaylar

31 Aralık her sene yeni yılı heyecanla bekleyenler için önemli bir tarih oluyor. Vatandaşlar 31 Aralık’ta bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere 1 Ocak yılbaşı tatili oluyor. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değildir.

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

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