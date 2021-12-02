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31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili hakkında detaylar

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31 Aralık yarım gün mü Yılbaşı tatili hakkında detaylar

31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu, 31 Aralık günü için ek mesai durumunun olup olmadığını merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Aralık yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, yılbaşı öncesi çalışmalarına karşılık mesai formu doldurabilecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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31 Aralık yarım gün mü sorusu, çalışanların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yılbaşı öncesi çalışacak olan ve bugünü yarım gün olarak yorumlayan vatandaşlar, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, mevzuata göre 31 Aralık yarım gün mü? İşte, pek çok kişi için önem arz eden o konu hakkında mevzuattan detaylı bilgiler

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

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Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. 

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

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Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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