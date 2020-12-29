31 Aralık Perşembe günü yarım gün mü? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı Perşembe günü var mı? İşte merak edilen soruların cevapları

31 Aralık yarım gün mü sorusu 2021 yılına çok az bir süre kala gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Ocak tarihinin yeni yıl tatili olması dolayısıyla 31 Aralık yarım gün mü olacak sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? İşte, 31 Aralık yarım gün mü olacak sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ VE RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Yılbaşı sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Genelge kapsamında yılbaşını da içerisinde bulunduran 3 gün boyunca sokağa çıkmak yasak uygulanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar evlerinde yeni yılı karşılayacaklar. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre yılbaşı sokağa çıkma yasağının detayları

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlamanın ne zaman başlayacağı da belli oldu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak. İşte konu hakkında bilgiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YILBAŞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balıktezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.