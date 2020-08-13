31/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 31/1-B Takograf Ya Da Taksimetre Çalıştırmama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Ticari araçların Trafik Kanununa göre uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmayan ticari araçlara cezai işlemler uygulanmaktadır. 32/1-b cezası da bu trafik cezalarından bir tanesidir. Peki 31/1-b trafik cezası nedir? Madde 31/1-b Takograf ya da taksimetre çalıştırmama cezası ne kadar? Sizlere bu konu hakkında detayları inceledik.
Ticari araçların araç sınıflarına göre takograf veya taksimetre bulundurmaları zorunludur. Araçlarda bulunmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır.
31/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?
Ticari araçlar içerisinde takografya veya taksimetre bulunmaması veya çalıştırılmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır. Bu ceza 598 Türk Lirasıdır.
31/1-b Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?
31/1-b trafik cezası uygulanan sürücülere trafik ceza puanı 20 puan olarak belirtilmiştir.
31/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
Sürücülerin 31/1-b trafik cezalarında indirimli ödeme imkanları bulunmaktadır. Bunun için cezasının tebliğ edilmesinden itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi gerekir. İndirimli ödeme %25 oranında uygulanmaktadır.
31/1-b Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
E-devlet üzerinden araç plakalarına yazılan cezaların görülmesi mümkündür. Bu sebeple 31/1-b trafik cezasını tebligatın gelmesini beklemeden indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Ödemeler taksitle veya kredi kartı ile yapılabilir.
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