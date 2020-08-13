31/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 31/1-B Takograf Ya Da Taksimetre Çalıştırmama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Ticari araçların araç sınıflarına göre takograf veya taksimetre bulundurmaları zorunludur. Araçlarda bulunmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır.

31/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

Ticari araçlar içerisinde takografya veya taksimetre bulunmaması veya çalıştırılmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır. Bu ceza 598 Türk Lirasıdır.

31/1-b Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?

31/1-b trafik cezası uygulanan sürücülere trafik ceza puanı 20 puan olarak belirtilmiştir.

31/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Sürücülerin 31/1-b trafik cezalarında indirimli ödeme imkanları bulunmaktadır. Bunun için cezasının tebliğ edilmesinden itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi gerekir. İndirimli ödeme %25 oranında uygulanmaktadır.

31/1-b Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden araç plakalarına yazılan cezaların görülmesi mümkündür. Bu sebeple 31/1-b trafik cezasını tebligatın gelmesini beklemeden indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Ödemeler taksitle veya kredi kartı ile yapılabilir.