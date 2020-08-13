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HaberlerGündem Haberleri31/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 31/1-B Takograf Ya Da Taksimetre Çalıştırmama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:04,Son Güncelleme:

31/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 31/1-B Takograf Ya Da Taksimetre Çalıştırmama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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31/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 31/1-B Takograf Ya Da Taksimetre Çalıştırmama Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Ticari araçların Trafik Kanununa göre uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmayan ticari araçlara cezai işlemler uygulanmaktadır. 32/1-b cezası da bu trafik cezalarından bir tanesidir. Peki 31/1-b trafik cezası nedir? Madde 31/1-b Takograf ya da taksimetre çalıştırmama cezası ne kadar? Sizlere bu konu hakkında detayları inceledik.

Ticari araçların araç sınıflarına göre takograf veya taksimetre bulundurmaları zorunludur. Araçlarda bulunmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır.

 31/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

 Ticari araçlar içerisinde takografya veya taksimetre bulunmaması veya çalıştırılmaması sonucunda 31/1-b trafik cezası uygulanmaktadır. Bu ceza 598 Türk Lirasıdır.

 31/1-b Cezası Ceza Puanı Ne Kadar?

 31/1-b trafik cezası uygulanan sürücülere trafik ceza puanı 20 puan olarak belirtilmiştir.

 31/1-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Sürücülerin 31/1-b trafik cezalarında indirimli ödeme imkanları bulunmaktadır. Bunun için cezasının tebliğ edilmesinden itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi gerekir. İndirimli ödeme %25 oranında uygulanmaktadır.

 31/1-b Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 E-devlet üzerinden araç plakalarına yazılan cezaların görülmesi mümkündür. Bu sebeple 31/1-b trafik cezasını tebligatın gelmesini beklemeden indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Ödemeler taksitle veya kredi kartı ile yapılabilir.

 

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