305 No’lu odada vahşet

İSTANBUL Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde 3 Mart akşamı saat 19.30 sıralarında polise ekiplerine “Kız kardeşim ‘Tecavüze uğruyorum’ demiş, silah göstermiş, eşi öldürecek” şeklinde ihbar yapıldı. İhbar üzerine otele giden ekipler Yonca Kölge’nin (28) kaldığı 305 numaralı odayı kontrol ettiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Otelde yapılan incelemelerde Yonca Kölge ve Salih Binici’nin (30) saat 13.32’de birlikte giriş yaptıkları, 17.55’de ise Binici’nin otelden tek başına ayrıldığı belirlendi.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Kasten yaralama, hırsızlık gibi çok sayıda suç kaydı bulunan Salih Binici’nin açık ceza evinden izinli olarak çıktığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Yonca Kölge’nin ise kasten yaralama, açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada 3 çocuk annesi Yonca Kölge ve Salih Binici’nin 3 sene önce boşandıkları, olay günü Salih Binici’nin eski eşiyle barışmak için konuşmaya çağırdığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, Salih Binici ve iki şüpheliyi dün yakalayarak gözaltına aldı.

YONCA’YI BOŞANDIĞI EŞİ ÖLDÜRDÜ

Salih Binici ve Yonca Kölge, geldikleri otelde resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı.

