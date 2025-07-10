×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

304 torbacı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 08:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Bursa operasyonumuzda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık." dedi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının takibe alındığını belirtti.

Bu kapsamda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik, ve düğmeye bastık. 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 304 torbacı yakalandı. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis

BAKMADAN GEÇME!