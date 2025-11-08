303 no’lu kasanın sırrı

Haberin Devamı

Görevlendirilen müfettişlerce hazırlanan rapor, 19 Mart tarihinde savcılığa suç duyurusu olarak gönderildi. Raporda, Acar’a ait malvarlıkları, bankadaki hesapların dökümüne yer verildi.

MALVARLIĞI KAYNAĞI BELİRSİZ

Raporda, her bir malvarlığının kaynağının ayrı ayrı ve somut bir şekilde belirtilmediği belirtildi. Raporda Acar’ın edindiği haksız mal miktarının 223 milyon 795 bin 333 TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Emin Acar ve boşanmış olmasına rağmen eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Çağla Acar hakkında ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Oktay E. ‘ihbar eden’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Mehmet Cemil Acar ve eski eşine ait, bir bankanın Emek şubesinde bulunan 303 No’lu kiralık kasaya ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı. İddianameye göre, Mehmet Cemil Acar gözaltına alındıktan sonra eski eşi Çağla Acar yanında bir arkadaşı ile 28 Mart günü bankaya gitti. Çağla Acar görevlilere kasanın anahtarını kaybettiğini söyledi. Kasa çilingir yardımıyla açıldı.

MAİL 18 DAKİKA SONRA GELDİ

Çağla Acar, kasada bulunanları alarak saat 13.34’te bankadan ayrıldı. Bankanın Genel Müdürlüğü 18 dakika sonra saat 13.52’de şubeye mail atarak 303 No’lu kasaya herhangi bir müdahale yapılmasının önlenmesini istedi. Emniyet görevlileri bankaya geldiklerinde ‘kasanın anahtar yuvalarının sökülmüş ve açık olduğu, kasadaki çekmecenin ise boş olduğu’ yönünde tutanak tuttu.

Tutuksuz yargılanan Çağla Acar, ifadesinde 303 No’lu kasadan aldıklarının Trabzon set, altın gerdanlık v.b. bir takım kişisel değerli ziynet eşyalarının bulunduğunu, bu ziynet eşyalarının içerisinde annesinden kalan bir miktar ziynet eşyası ve evliliğinden kalan ziynet eşyalarının bulunduğunu öne sürdü.

Davanın ilk duruşması 8 Ekim tarihinde ikinci duruşması ise 31 Ekim tarihinde yapıldı. Sanık Mehmet Emin Acar her iki duruşmada yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti.