300 metreden uçtu

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. 26 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşler yaşamını yitirdi.

3’ü ağır 24 yaralının tedavisi ise sürüyor. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, “Servis aracı virajı alamayarak devrildi. Hem adli hem de idari tahkikata başladık. Servisin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı görülüyor. Öğrenciler dışında vatandaşlar da var” diye konuştu.

BAKANDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batman’dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla” dedi.