300 kilometre hÄ±za ulaÅŸan TUNGA-Xâ€™ten nokta atÄ±ÅŸÄ±â€¦ DÃ¼ÅŸman Ä°HA'sÄ±nÄ± tam isabet vurdu

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STM'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Antalya KÃ¶rfezi ve DoÄŸu Akdeniz'de gerÃ§ekleÅŸtirilen TURNAs-2026 Ä°nsansÄ±z Deniz Sistemleri TatbikatÄ±'nda gÃ¶rev alan STM'nin AvcÄ± Ä°HA'sÄ± TUNGA-X, temsili dÃ¼ÅŸman Ä°HA unsuruna yÃ¶nelik Ã¶nleme gÃ¶revini icra etti.

Sistem, hedefini radar ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ gÃ¼dÃ¼m desteÄŸiyle gerÃ§ek zamanlÄ± takip ederek, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hassas vuruÅŸla dÃ¼ÅŸman unsurunu havada imha etti.

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SAATTE 300 KÄ°LOMETRE HIZA ULAÅžIYOR

Ã–zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli kamikaze Ä°HA tehditlerine karÅŸÄ± kritik tesislerin ve askeri birliklerin korunmasÄ± amacÄ±yla tasarlanan TUNGA-X, saatte 300 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor.

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Ä°HA tespit radarlarÄ±yla entegre Ã§alÄ±ÅŸarak tehditleri anlÄ±k olarak izleyebilen sistem, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÅŸleme tabanlÄ± otonom hedef takibi ve hassas vuruÅŸ kabiliyetleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. AvcÄ± Ä°HA, bu Ã¶zellikleriyle asimetrik hava tehditlerine karÅŸÄ± maliyet etkin bir Ã¶nleme Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ sunuyor.

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LANÃ‡ERSÄ°Z DÄ°KEY KALKIÅž YETENEÄžÄ° VE 25 KÄ°LOMETRE OPERASYON MENZÄ°LÄ°

LanÃ§er gerektirmeyen dikey kalkÄ±ÅŸ Ã¶zelliÄŸi sayesinde Ã§ok Ã§eÅŸitli platformlardan gÃ¶reve baÅŸlayabilen TUNGA-X, operasyonlarÄ±nÄ± gece ve gÃ¼ndÃ¼z ÅŸartlarÄ±nda kesintisiz gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor.

Operasyonlarda 25 kilometreye kadar menzili bulunan sistem, otonom gÃ¶rev yetenekleri ve geliÅŸmiÅŸ sensÃ¶r altyapÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'nin insansÄ±z hava tehditlerine karÅŸÄ± savunma kabiliyetlerine dikkat Ã§ekici bir katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

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