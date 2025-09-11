300 gün beklemeye AYM vizesi

Haberin Devamı

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, TMK’nun 132. maddesindeki “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır” hükmünün iptali için AYM’ye başvurdu.

OYÇOKLUĞU İLE RET

AYM, “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır” hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oyçokluğuyla reddetti. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.