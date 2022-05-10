Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

300 bin TL'lik sahte deterjanları piyasaya sürmüşler! Yakalandılar

#Diyarbakır#Sahte Deterjan#Temizlik Ürünü

Diyarbakır'da sahte deterjan ve temizlik ürünü üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 bin 500 sahte ürün ele geçirildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde halk sağlığını tehdit eden ve merdiven altı olarak tabir edilen sahte deterjan ile temizlik ürünleri imal edilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

İş yerine yapılan operasyonda üzerlerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış 2 bin barkodlu, kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, üretim izni olmadığı tespit edilen çeşitli ebatlarda 2 bin 500 yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kimyasal ürüne el konuldu.

İş yerinde ayrıca çeşitli markalara ait çok sayıda etiket, bidon, ambalaj, koli, rulo ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Sağlıksız ortamda üretimi yapılan sıvı temizlik malzemelerinin ünlü firmaların etiketiyle kentteki bakkal ve marketlere verilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, iş yeri ise Yenişehir Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Sahte Deterjan#Temizlik Ürünü

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık