300 bin lira para cezası kesilen fenomenden dikkat çeken sözler: “Babam bile bana güvenmiyor”

Haberin Devamı

Sosyal medya hesaplarından al-sat içerikleri üreten Metehan Meşe, çektiği bir video sonrası gündem oldu. ‘6ilerimetehan’ ismi ile ünlenen Meşe'nin çektiği videoyu gerçek zanneden sosyal medya kullanıcıları, video kısa sürede yayılınca tepki gösterdi. Kurgu gereği videoda 600 bin liraya aldığı otomobili 3 gün içerisinde 745 bin liraya satarak masraflar düşülünce 136 bin lira kar elde eden Meşe, video sonrası tepkilerin hedefi oldu.

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası devreye girerek açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, Metehan Meşe'ye 300 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. ‘Şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir' diyen Gürcan sosyal medya paylaşımında, “Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bursa Adalet Sarayı’na giderek kendisine gönderilen idari para cezasına itiraz eden Meşe, hakkında çıkan haberlere sitem etti. Yolda karşılaştığı kişiler tarafından dolandırıcı ithamlarına maruz kalan Meşe, “300 bin lira cezamız elimize ulaştı. Devletimizi gerçekten tebrik ediyorum, çok hızlı bir sistemleri var. Burada her şeyi yazmışlar, 300 bin lira idari para cezası olarak yedim. Dolandırıcı olarak ceza yemedim. Lütfen hakkımda dolandırıcı olarak haber yapmayın. Devletimiz zaten bana uygun görüp cezayı kesmiş, belge burada. Bende bir vatandaş olarak yasal hakkımı kullanıp itiraz ettim. Ceza hakikaten çok, biraz hafifletilmesini talep ediyorum. Ama son sözü devletimiz söyler” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“PİYASADA DÖNEN OYUNLARI ANLATMAYA ÇALIŞTIM”

Çektiği videoda al-sat piyasasında dönen tezgahları anlatmak isterken kendinin o duruma düştüğünü söyleyen Meşe, “Bende bir insanım ve bende üzülebilirim yıkılabilirim. Sosyal medyada bana yapılanlar için travma yaşayabilirim. Yazıklar olsun. Ben öncelikle bana yapılanın bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yazılanlar beni çok üzdü ben bunları hak etmedim. Kendi ailem dostlarım kimse bana inanmadı. Halkımız bana inanmadı. Hayat böyledir yüz güzel iş yaparsınız. 1 iyi işiniz kötü anlaşılır, yanlış anlaşılmanız tüm emeğinizi çabanızı boşa götürür. Ben bunları hak etmedim. Devletimize ve milletimize saygım sonsuz. Büyüklerimiz bana bu cezayı uygun görmüşler, boynum kıldan incedir. Her şeyimi yıktınız. Ümitlerimi elimden aldınız. Kötü yorumlar dolandırıcı haberleri. Türkiye’nin bir ucundan bir amca o haberleri izledi ve beni dolandırıcı olarak biliyor. Ben bunları hak etmedim. İnsanlar hep bir suçlu arıyorlar asla kendilerine bakmıyorlar. Burada ki suçlu günah keçisi ben seçildim. 600 bin liraya alıp 601 bin liraya sattığım bir tane bile belge yok. Noter belgelerim yanımda, kendi adıma ve vekaletle yaptığım satışlar burada. Çektiğim video tamamen kurgudan ibaret. Benim bir arabadan 144 bin lira kazanç sağladığım da yok. Ben sadece piyasada dönenleri anlatmaya çalıştım. Allah bana böyle bir imtihan gösterdi, sınavımız buymuş” dedi.

Haberin Devamı

“BABAM BİLE BANA GÜVENMEDİ”

Hakkında yapılan haberler sonrası ailesinin de kendisine sırt çevirdiğini söyleyen Meşe, “Bu olaylardan sonra kimse bana inanmadı. Sponsorluklarım, çoğu işim bozuldu. Hep ben suçlanıldım. Sokakta hep kötü şeylere maruz kalıyorum, tehditler alıyorum, dolandırıcı imaları alıyorum. Kendi ailem bile bana inanmadı, kendi babam bile bana güvenip arkamda destek olarak durmadı. Gerçekten çok üzüldüm, yıkıldım bende bir insanım. Gerçekten çok zor zamanlar atlatıyorum, Allah yardımcımız olsun, inşallah bu sınavı da güçlü bir şekilde atlatacağım. Ama ne denilebilir ki babam bile bana güvenmedi” dedi.