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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

300 bin Euro'yu takside unutmuştu! O turist ortaya çıktı

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300 bin Euro'yu takside unutmuştu! O turist ortaya çıktı
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İstanbul'da 300 bin euro'yu takside unutan H.S.A., İstanbul'dan ayrıldı. H.S.A'nın ticaretle uğraştığı öğrenildi.

İstanbul'a ticaret için geldiği öğrenilen Finlandiya pasaportlu H.S. A., dün 300 bin Euro'yu  takside unutmuş, taksi şoförü Engin Olgaç tarafından parası iade edilmişti. H.S. A., Laleli'de kaldığı otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"OTELİMİZİN DAİMİ MÜŞTERİSİ" 

Otel müdürü Tamer Kanar, "Otelimizin daimi müşterisidir. Kendisi bu durumdan dolayı biraz üzgün. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra araçta parasını unutmuş. Taksiciye bundan dolayı çok teşekkür ediyor. Türk halkının bu tür konulara ne kadar önem verdiğini konuştuk. Size röportaj vermedi ama biz içerde görüşmüştük. Taksici arkadaşın 15 dakika içerisinde kendisiyle iletişime geçerek parasını burada teslim aldık. Bugün otelimizden çıktı. Bizde devamlı gelip kalıyor. Ticaretle uğraşıyor" dedi. 

Taksicisi aracında unutulan 300 bin Euro'yu sahibine teslim etti
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