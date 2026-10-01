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30 yıllık sır mağarada çözüldü

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#30 Yıllık Sır#Nigar Bilgin Cinayeti#Zeki Bilgin Tutuklandı
30 yıllık sır mağarada çözüldü
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

30 yıldır hakkında resmi bir kayıp başvurusu yapılmayan ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmayan Nigar Bilgin’in eşi Zeki Bilgin tarafından öldürüldüğü belirlendi. Eşini öldürdükten sonra 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşayan Zeki Bilgin tutuklandı.

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin’in kaybolmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusu bulunulmadığı, o günden sonra kimsenin görmediği ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi. JASAT ekipleri, Bilgin’in ailesini ve çevresini yakın incelemeye aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Araştırmalarını derinleştiren ekipler Bilgin’in eşi Zeki Bilgin’in yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi. İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, ormanlık alana operasyon yaptı. Zeki Bilgin, yaşadığı mağaraya yakın bir yerdeki ormanlık alanda yakalandı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden Zeki Bilgin’in gösterdiği alanda Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Mahkemeye çıkarılan Zeki Bilgin tutuklanırken, kardeşlerinden A.B. hakkında yurtdışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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30 yıllık sır mağarada çözüldü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, cinayetin aydınlatılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder” dedi.

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#30 Yıllık Sır#Nigar Bilgin Cinayeti#Zeki Bilgin Tutuklandı

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