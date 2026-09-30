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30 yıllık sır çözüldü! Bakan duyurdu: Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Cinayet#Nigar Bilgin Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 08:49

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Artvin Şavşat’ta yıllardır kayıp olan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşi Z.B. tutuklanırken, zanlının kardeşleri A.B. hakkında yurt dışı yasağı, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi." dedi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğini ve olayın jandarma tarafından aydınlatıldığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yıllardır saklanan bir cinayeti aydınlattığının duyurdu. Çiftçi, "Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı" dedi.

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'EŞİ TUTUKLANDI'

Bakan Çiftçi, "Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

30 yıllık sır çözüldü Bakan duyurdu: Nigar Bilginin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Artvin#Cinayet#Nigar Bilgin Cinayeti

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