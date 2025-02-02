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30 yıllık çift yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Bursa#İnegöl#Turgutalp Camii
30 yıllık çift yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 13:45

Bursa'da yarım saat arayla kalp krizi geçiren 30 yıllık çift, Yaşar Cengiz (59) ve Nursel Cengiz (56) 15 gün sonra hayatlarını kaybetti. Toprağa verilen 2 çocuk sahibi çiftin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 Ocak 2025 tarihinde Yaşar Cengiz (59) akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşinden iyi haber beklerken duruma üzülen Nursel Cengiz de (56) biranda yere yığıldı. Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifte, doktorlar müdahale etti.

2 çocuk sahibi çift, ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Tedavileri süren çiftten Yaşar Cengiz, geçtiğimiz Perşembe gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Cengiz'in cenazesi Turgutalp camiinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Eşinin ölümünden 1 gün sonra Cumartesi günü Nursel Cengiz de hayata gözlerini yumdu.

30 yıllık çift yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Turgutalp camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına defnedildi.

30 yıl aynı yastığa baş koyan eşlerin üst üste yaşamını yitirmesi yakınlarına ve ailesine büyük üzüntü yaşattı.

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#Bursa#İnegöl#Turgutalp Camii

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