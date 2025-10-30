30 yÄ±llÄ±k cerrahÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan vaka Karpuz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, Ã¶lÃ¼m riskiyle ameliyata alÄ±ndÄ±...

Haberin DevamÄ±

BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinin BahÃ§ekÃ¶y kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 60 yaÅŸÄ±ndaki 5 Ã§ocuk babasÄ± Åžahin'e, 3 yÄ±l Ã¶nce gittiÄŸi hastanede akciÄŸerinde elma boyutunda kitle tespit edilerek ameliyat Ã¶nerildi.Â

KorktuÄŸu iÃ§in ameliyat olmayan Åžahin'in kitlesi, 3 yÄ±lda bÃ¼yÃ¼yerek kalbine ve akciÄŸerine ciddi baskÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.Â

Ciddi nefes darlÄ±ÄŸÄ±yla AtatÃ¼rk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Atilla EroÄŸlu'na baÅŸvuran Åžahin'in tetkiklerinde, akciÄŸerinde 20 santim geniÅŸliÄŸinde, 30 santim uzunluÄŸunda bÃ¼yÃ¼k bir kitle tespit edildi.Â

Ameliyatta Ã¶lÃ¼m riski de olduÄŸu bildirilen ve korktuÄŸu iÃ§in bu ameliyatÄ± da Ã¶nce kabul etmeyen Åžahin, hastaneden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fenalaÅŸÄ±nca tekrar acil servise kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Daha sonra tÃ¼m riskleri kabul eden Åžahin, Prof. Dr. EroÄŸlu ve ekibince ameliyata alÄ±ndÄ±. YaklaÅŸÄ±k 4,5 saat sÃ¼ren ameliyattan Åžahin'den Ã§Ä±kartÄ±lan karpuz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki 3 kilo 426 gramlÄ±k kitle, doktorlarÄ± da ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â

"ZAMANINDA AMELÄ°YAT OLSA, BU AÅžAMAYA GELMEZDÄ°K"Â

TÃ¼rk GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ve AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma Hastanesi GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi KliniÄŸi Sorumlusu Prof. Dr. EroÄŸlu, AA muhabirine, hastanÄ±n 3 yÄ±l Ã¶nce akciÄŸerinde kÃ¼Ã§Ã¼k olan kitlenin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¶ÄŸÃ¼s kafesini doldurup, kalbe ve akciÄŸerine baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ameliyatta kitleyi akciÄŸer, kalp ve damarlardan temizleyerek Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± anlatan EroÄŸlu, "Hasta bu ÅŸekilde hayatÄ±na devam edemezdi. Kitle Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve kalbe baskÄ± yapÄ±yordu. Daha Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k elma kadar olan kitle, karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaÅŸmÄ±ÅŸ. Acil ÅŸartlarda ameliyatla kitleyi Ã§Ä±karmak durumunda kaldÄ±k. Tabii zamanÄ±nda ameliyat olsa bu aÅŸamaya gelmezdik. BaÅŸarÄ±lÄ± operasyonla saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan hastayÄ± taburcu ediyoruz." dedi.Â

Haberin DevamÄ±

EroÄŸlu, genelde ameliyatlarÄ± kapalÄ± yÃ¶ntemlerle yaptÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, kitlenin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olmasÄ± nedeniyle bu ameliyatÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini dile getirdi.Â

"YÃœZDE 20 Ã–LÃœM RÄ°SKÄ°YLE AMELÄ°YATI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RDÄ°K"Â

AmeliyatÄ±n Ã§ok riskli olduÄŸuna dikkati Ã§eken EroÄŸlu, "Kitle Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu iÃ§in aÃ§Ä±k cerrahi ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ¼m riski ile hasta ve yakÄ±nlarÄ±na bu riski anlatÄ±p onay alarak operasyonu yaptÄ±k. YÃ¼zde 20 Ã¶lÃ¼m riskiyle ameliyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ameliyat sonrasÄ± solunum fonksiyonlarÄ± rahatladÄ±, nefes darlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ti. Ä°yi ve kÃ¶tÃ¼ huylu Ã¶zellikleri barÄ±ndÄ±ran kitlenin patoloji sonuca gÃ¶re ek tedaviye karar vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

Prof. Dr. EroÄŸlu, yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r 30 bine yakÄ±n ameliyat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tarz vakanÄ±n nadir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "30 yÄ±llÄ±k cerrahi hayatÄ±mda ameliyatta Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k kitleydi." dedi.Â

Hasta Åžahin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu iÃ§in mutlu olduÄŸunu anlatarak, "Ã–nce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardÄ±, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim, 'Allah ne yazmÄ±ÅŸsa o olur' dedim. Nefes alamÄ±yordum, yatamÄ±yordum, sigarayÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±m. 3 yÄ±l Ã¶nce bu hastalÄ±k Ã§Ä±ktÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k kitle vardÄ±. 'Ameliyat' dediler korktum olmadÄ±m, keÅŸke olsaydÄ±m, olmadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok piÅŸmanÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

Makbule Åžahin de eÅŸinin yÄ±llar Ã¶nce korktuÄŸu iÃ§in ameliyat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kitlenin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "3,5 kilo kitleyi gÃ¶rÃ¼nce inanamadÄ±k. Ameliyatta 'ya Ã¶lÃ¼r, ya kalÄ±r' dedik. Doktor Ã¶lÃ¼m ve felÃ§ riski olabilir demiÅŸti ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r saÄŸ Ã§Ä±ktÄ±, Ã§ok mutluyuz, ÅŸÃ¼kÃ¼r eÅŸim kurtuldu, Ã§ocuklarÄ±na kavuÅŸtu. Allah devletimizi, Atilla hocamÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin." ÅŸeklinde konuÅŸtu.