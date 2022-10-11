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30 yıllık çatıdan kurtuldu

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#Noel Baba#Antalya#Demre
30 yıllık çatıdan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

'Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Antalya Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikola Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla 80’li yıllarda geçici olarak yapılan ancak 30 yıl tarihi yapının üzerinde kalan çatı, Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından kaldırıldı.

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Rus Ortodokslarının hac merkezi konumundaki tarihi yapının dışı ve iç bölümlerinde yürütülen çalışmaları Hürriyet ekibine anlatan Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Serap Sevgi, “Kilisenin çatısı yapıya doğrudan oturmayan, yük vermeyen, sökülebilir bir tasarım olacak. Malzeme olarak titanyum ve çinko kullandık. Bu tasarım ısı, su ve nem yalıtımı sağlayacak. Gerekirse kolayca sökülecek, yapı ile bütünleşmeyecek” dedi.

ZEMİN CAMLA KAPLANACAK

Yapının gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni çalışmalar yapıldığını da kaydeden Sevgi, “Girişten itibaren asansörler kullanacağız ve artık yere basılmayacak. Malzemenin üzerinde cam bir platform olacak”dedi.

30 yıllık çatıdan kurtuldu

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‘GO TÜRKİYE’YE DAHİL OLACAK

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da Aziz Nikola Kilisesi’nin 2019 yılında 350 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, “Proje bittikten hemen sonra Demre Aziz Nikola Anıt Müzesi’ni ‘GO TÜRKİYE’ tanıtım çalışmaları içine dahil edeceğiz. Burada özel video ve fotoğraf çekimleri yapılacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

KİLİSENİN yağmur ve güneş ışığından korunması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarih yapı sera etkisine maruz kalmıştı.

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#Noel Baba#Antalya#Demre

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