30 yıllık bakkal ortadan kayboldu, mahalle karıştı! 'Kardeşim yapar o yapmazdı'

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 30 yıldır aynı mahallede bakkal işleten S.E., iddiaya göre mahalleliye pirinç, bulgur, meşrubat ve yağ gibi temel gıda ürünlerinin toptan ticaretini yaptığını söyledi.

S.E., gelen vatandaşlara bu işe ortak olabileceklerini, elde edilen karı paylaşarak birlikte kazanç sağlayacaklarını vadetti. Mahallede uzun yıllardır esnaflık yaptığı için çevresinde güven kazanan S.E., bazı müşterilerinden banka kartları, ziynet eşyaları ve nakit para alarak onlar adına alışveriş yapmaya başladı. İlk zamanlar müşterilerine kar payı ödemesi yapan S.E., güven sağladı. Bu yöntemle alışveriş yaptığı kişilerin kredi kartı limitlerini de artırarak sistemi aylarca sürdürdü.

Öte yandan, S.E.’nin mahallede yaşayan bir çifte ev sattığı ancak tapu işlemlerini gerçekleştirmediği de öne sürüldü. Çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayan S.E., temmuz ayı başlarında iş yerini kapatarak kayıplara karıştı. S.E.’nin araca binerek mahalleden son kez uzaklaştığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine ekipler, S.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, S.E.'nin iş yeri önünde toplanarak eylem yapan 15 kişi, basın açıklamasında bulundu.

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S.E.'ye 91 gram altını ve 60 bin TL nakit parasını verdiğini söyleyen Özgür Dinler, bütün birikiminin yok olduğunu söyledi. Dinler, “Bakkalın sahibi, mahalle sakinlerinden ‘Şeker alacağım, sigara alacağım’ gibi bahanelerle kredi kartlarını isteyip limitlerimizi artırarak çeşitli vaatlerde bulundu. Ancak daha sonra ortadan kaybolarak çok sayıda kişiyi mağdur etti. Benim de tüm birikimimi alıp, kaçtı.

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Mağduriyetimizi dile getirmek için akrabalarının yanına gittiğimizde bizi polise şikayet ettiler. Akrabaları hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Burada çok sayıda insan mağdur durumda. Evine ekmek götüremeyecek hale gelen insanlar var.dedi.

‘KENDİ KARDEŞİM YAPAR, O YAPMAZDI’

40 yıldır S.E.’yi tanıyan esnaf Serhan Direk ise olay yaşanmadan önce kendisine çok güvendiğini, böyle bir işi asla yapacak biri olmadığını düşündüğünü söyleyerek, “Bu kişi 30 yıldır tanıdığımız, aile dostumuzdur. Aramızda bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Kendi kardeşim böyle bir işi yapar, bu kişi ise asla yapmazdı; o kadar güveniyorduk. Bana gelip, ‘Altın ve paran bende kalsın’ diyerek emanet aldı. Ancak şimdi kendisini arıyoruz ama bulamıyoruz. Eşi, dostu ve akrabaları da sahip çıkmıyor. Eşini ve çocuklarını mahallede bırakıp kaçtı. Mahallede birçok kişiyi dolandırdı; bildiğim kadarıyla 70-80 kişiyi dolandırdı. Bu olayın ortaya çıkmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyor, şahsın bulunmasını talep ediyoruz. Büyük bir stres altındayız, büyük paralarımız gitti. Bütün mahalleden, akrabalarından aldığı paralarla kayboldu” diye konuştu.

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Mahalleden Rabia Özçelik de eşiyle birlikte mahallede bulunan bir evi 2 milyon TL karşılığında S.E.’den satın almak için anlaştıklarını belirtti. Parayı eşinin elden teslim ettiğini söyleyen Özçelik, “Satıcı, tapu işlemlerini yapacağını söyleyerek bizi, ‘Bugün, yarın tamamlayacağız’ diyerek oyaladı ardından da paramızı alıp, kayıplara karıştı” ifadelerini kullandı.