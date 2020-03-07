30 yıldır kadınlar bu ‘çatı’nın altında

Bir sığınma evi ve bir kadın dayanışma merkezi olarak iki noktada konumlanan Mor Çatı’da hafta içi her gün saat 10.30-16.30 arasında şiddet görmüş kadınlara telefonda destek veriliyor. İsteyen gelip yüz yüze yardım alabiliyor, psikolojik ve hukuki danşımanlık da bu merkezden yürütülüyor. 1990’da kurulan Mor Çatı’nın yolculuğunu kurumun gönüllülerinden Yasemin Temizarabacı anlatıyor:

ARADIKLARI İLK YER

“Mor Çatı bir kadın şiddete uğradığında ilk akla gelen kurum. Devletin tüm sığınaklarının bize ait olduğuyla ilgili bir yanılgı bile var. Kadınlar burayı ihtiyaç duyduklarında arayabilecekleri yer olarak görüyor. Sığınakta kalmak için süre sınırı yok. Kadınlar yeni bir hayat kurmaya hazır hissedene kadar ister 2 ay, ister 1 yıl kalabiliyor. Kreş desteği alabilecekleri yerlere, sosyal yardım alabilecekleri kurumlara yönlendirmeler yapıyoruz, hukuki ve psikolojik danışmanlık olarak her zaman yanlarında oluyoruz.”

BAĞIŞLARLA AYAKTA

Mor Çatı’nın çalışmaları hakkında bilgilendirmeye, gönüllü çalışanlardan Zuhal Güreli devam ediyor:

“Biz şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma kuruyoruz. Burası devletten hiçbir katkı almayan, tamamen bağışlar ve aldığımız fonlarla ayakta kalan bir yer. Dayanışma merkezine ve sığınağa gelen kadınlara çocuklarıyla birlikte destek veriyoruz. 13 çalışanın yanı sıra yüzlerce gönüllümüz var. Ben burayı kadınların koruduğunu düşünüyorum. Buradaki herkes büyük bir özveriyle daha çok kadın dayanışması için büyük bir çaba sarf ediyor.”

HUMMALI ÇALIŞMA

Mor Çatı’nın merkez ofisinde 8 Mart nedeniyle hummalı bir çalışma var. Pek çok kurumun, çalışanlarına Kadınlar Günü için Mor Çatı’nın ürünlerinden sipariş etmesinden dolayı kolilerin biri gidiyor biri geliyor.