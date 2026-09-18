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30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü

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#Seçim#Adaylık#Menderes Koçak
30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 16:56

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve son 30 yılda yapılan milletvekilliği, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde aday olup hiçbirinde kazanamayan Menderes Koçak isimli vatandaş hayatını kaybetti.

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Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan çiftçi Menderes Koçak, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü

Yerel ve genel seçimlerde aday olarak ilçede adını duyuran, seçim çalışmalarını elektrikli bisikletiyle yürütmesiyle dikkati çeken Koçak'ın cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü

30 YILDA 19 ADAYLIK

3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkanlığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekilliği, 12 muhtarlık olmak üzere toplam 19 kez aday olan Menderes Koçak, hiçbirini kazanamadı. Menderes Koçak, son olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sandıklı belediye başkanlığına bağımsız aday oldu.

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30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü
30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü

 

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#Seçim#Adaylık#Menderes Koçak

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