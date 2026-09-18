30 yıldır 19 seçimde aday olup hepsinde hüsranı yaşadı: Hastalığına yenik düştü

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Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan çiftçi Menderes Koçak, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Yerel ve genel seçimlerde aday olarak ilçede adını duyuran, seçim çalışmalarını elektrikli bisikletiyle yürütmesiyle dikkati çeken Koçak'ın cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

30 YILDA 19 ADAYLIK

3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkanlığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekilliği, 12 muhtarlık olmak üzere toplam 19 kez aday olan Menderes Koçak, hiçbirini kazanamadı. Menderes Koçak, son olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sandıklı belediye başkanlığına bağımsız aday oldu.

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