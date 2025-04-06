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30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

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#Manisa#Deve Güreşi#Deve
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 16:02

Manisa'da, 30 yıl aradan sonra ilk defa şehir merkezinde gerçekleşen deve güreşi festivalinde, arenadan kaçarak, vatandaşların arasına dalan develer panik yaratırken, ezilme tehlikesi atlatanlar oldu. Cami yararına yapılan deve güreşinde, içki yasağına rağmen uymayan bir aile ile polis arasında arbede yaşandı.

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Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki Yeşil Cami yararına, 30 yıl aradan sonra ilk defa şehir merkezinde deve güreşleri yapıldı. Mahalledeki eski Tabakhane arazisinde yapılan ve 1'inci Yunusemre Deve Güreşi Festivali adı verilen festivalde farklı illerden getirilen 60'a yakın deve güreşti.

30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

Develer etrafı demir bariyerle çevrili alanda güreştirildi. Develerden ikisi arenadan kaçıp, izleyenlerin arasına daldı. Ezilme tehlikesi yaşayanlar panikle kaçışırken, develer alandaki görevliler tarafından sakinleştirildi.

30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

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Bir başka güreşte ise birbirinden kaçan 2 devenin demir bariyerlere doğru süratle ilerlemesi izleyenlerin kaçışmasına neden oldu.

30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

Öte yandan, deve güreşi festivalinin cami yararına yapılması nedeniyle güreşlere içki yasağı konuldu. Ancak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir aile, polisin uyarısına rağmen yasağa direndi.

30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

Bunu üzerine polis, aileyi alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen aile fentleri polise fiziki müdahalede bulundu. Bunun üzerine arbede çıktı. Polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği aileyi alandan uzaklaştırdı. 

30 yıl sonra şehir merkezinde gerçekleşti | Yasağa uymayan aile polise direnince arbede çıktı

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#Manisa#Deve Güreşi#Deve

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