×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

30 yıl önce yapılmıştı... Baraj suyu çekilince ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli#Çağıyan Köprüsü#DSİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 10:10

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle doluluk oranı azalan barajda, su altındaki Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 30 yıl önce DSİ tarafından yapılan Kırklareli Barajı'nın su tutmaya başlaması ile kuzeyde kalan köylere alternatif ulaşımda kullanılan Çağlayan Köprüsü su altında kalmıştı.

Tarımsal sulama ve şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesi bölgede etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

30 yıl önce yapılmıştı... Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Barajın doluluk oranının azalmasıyla köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

Kırklareli Barajı gibi bölgedeki diğer barajlarda da doluluk oranları geçen seneye göre düşük seviyede seyrediyor.

30 yıl önce yapılmıştı... Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre barajın doluluk oranı yüzde 31 olarak ölçüldü. 113 milyon 312 bin metreküp depolama hacmine sahip barajda 34 milyon 588 bin metreküp su bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Çağıyan Köprüsü#DSİ

BAKMADAN GEÇME!