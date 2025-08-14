30 yıl önce yapılmıştı... Baraj suyu çekilince ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Yaklaşık 30 yıl önce DSİ tarafından yapılan Kırklareli Barajı'nın su tutmaya başlaması ile kuzeyde kalan köylere alternatif ulaşımda kullanılan Çağlayan Köprüsü su altında kalmıştı.

Tarımsal sulama ve şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesi bölgede etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Barajın doluluk oranının azalmasıyla köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

Kırklareli Barajı gibi bölgedeki diğer barajlarda da doluluk oranları geçen seneye göre düşük seviyede seyrediyor.