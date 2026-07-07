30. yıl klibi

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Devlet Bahçeli’nin siyasi liderlik tarzının Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’yı hatırlattığını kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Devlet Bahçeli, tıpkı Sokollu gibi devletteki kurumsal devamlılığı her şeyin üstünde tutan bir denge siyaseti yürütmektedir” dedi. Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız da MHP Lideri’ne, 30’uncu yılı anısına Türk dünyası ve bozkır medeniyetinin sembollerinden ‘Altın Adam’ figüründen ilham alınarak tasarlanmış özel koleksiyon kalemi hediye etti. Partiden yapılan yazılı açıklamada da “Otuz Yılın Şerefi” çalışmasının sözlerinin Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Cin tarafından yazıldığı, seslendirmesinin ise Ümran Gülcan tarafından yapıldığı aktarıldı. Klibin, Bahçeli’nin, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş ile çıktığı yolda Ülkücü Hareket ve Türk Milleti’ne hizmet ettiği dönemden başladığı belirtildi. Klipte, Bahçeli’nin o dönemden günümüze kadar gelen zaman diliminde gerçekleştirdiği vatandaşlarla buluşmaları, diplomatik temaslar gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildiği ifade edildi.