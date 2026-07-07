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30. yıl klibi

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#Bahçeli#MHP#Otuz Yılın Şerefi
30. yıl klibi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:00

MHP, 6 Temmuz 1997’de genel başkan olarak seçilen Devlet Bahçeli’nin görevinde 30’uncu yılına girmesini kutluyor. Çok sayıda partili, MHP Lideri’ne “Yanındayız” mesajı paylaşırken, “Otuz Yılın Şerefi” isimli bir klip de hazırlandı.

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Devlet Bahçeli’nin siyasi liderlik tarzının Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’yı hatırlattığını kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Devlet Bahçeli, tıpkı Sokollu gibi devletteki kurumsal devamlılığı her şeyin üstünde tutan bir denge siyaseti yürütmektedir” dedi. Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız da MHP Lideri’ne, 30’uncu yılı anısına Türk dünyası ve bozkır medeniyetinin sembollerinden ‘Altın Adam’ figüründen ilham alınarak tasarlanmış özel koleksiyon kalemi hediye etti. Partiden yapılan yazılı açıklamada da “Otuz Yılın Şerefi” çalışmasının sözlerinin Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Cin tarafından yazıldığı, seslendirmesinin ise Ümran Gülcan tarafından yapıldığı aktarıldı. Klibin, Bahçeli’nin, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş ile çıktığı yolda Ülkücü Hareket ve Türk Milleti’ne hizmet ettiği dönemden başladığı belirtildi. Klipte, Bahçeli’nin o dönemden günümüze kadar gelen zaman diliminde gerçekleştirdiği vatandaşlarla buluşmaları, diplomatik temaslar gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildiği ifade edildi. 

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#Bahçeli#MHP#Otuz Yılın Şerefi

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