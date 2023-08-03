30 ülke barış için Cidde’de toplanacak

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 5 Ağustos’ta yapılacak toplantıya, Rusya davet edilmezken, NATO, AB ve ABD’den özel temsilciler yer alacak. Türkiye’yi toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

HER KITADAN ÜLKE VAR

Ukrayna’daki son durumun ele alınacağı konferansta, Rusya-Ukrayna arasında krizin çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunulacak. Toplantıya ayrıca, Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya’dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor. Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, toplantı marjında, muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

RUSYA DAVETLİ DEĞİL

Cidde’deki toplantının Kopenhag’da haziran ayında düzenlenen Ukrayna ile ilgili toplantının bir sonraki adımı olması planlanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Arap ülkelerinin Kiev’e destek vermesi çağrısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise St. Petersburg kentinde Afrika ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna için barış görüşmelerine karşı olmadıklarını bildirmişti.