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30 TIR insani yardım

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Reyhanlı#İHH
30 TIR insani yardım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Suriye’de rejimin devrilmesi, ülkede kontrolün muhaliflerin eline geçmesinden sonra Katar’dan halkın ihtiyaçlarının karşılanması için 30 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

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‘UMUDU YAŞAT’

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen uğurlama törenine katılan Katar Hayır Kurumu CEO’su Nawaf Al-Hammadi, olayların çıktığı ilk günden bu yana Suriyelilerin yanında olduklarını belirterek, “Mekân değişmedi ama şartlar değişti. Şu anda kardeşlerimiz evlerine dönüyorlar. 3 yıl önce ‘Umudu Yaşat’ projesini hayata geçirmiştik. Proje kapsamında bugün itibarıyla 30 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesini Suriye’ye gönderiyoruz” dedi. İHH Körfez Özel Temsilcisi Hasan Aynacı ise “Yaklaşık 4.5 milyon Katar Riyali değerindeki yardımların ilk kısmını yolluyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin geçiş sürecindeki zorluklarını hafifletmeye çalışacağız” diye konuştu. Yardım TIR’ları Suriye’ye doğru yola çıktı. 

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#Hatay#Reyhanlı#İHH

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