30 şüpheli tutuklandı... Uyuşturucu çetesine dev operasyon

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Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından iki şüpheli ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde, olayı E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.’nin kendisine sağladığını söylemişti.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında yakalanan, aralarında örgütün üst düzey yönetici konumunda bulunan 30 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin maddesi, 70 kilo 540 gram eroin maddesi ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.