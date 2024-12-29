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30 şüpheli tutuklandı... Uyuşturucu çetesine dev operasyon

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#Aras Yılmaz#Yosef Aliakbari#Sarıyer
30 şüpheli tutuklandı... Uyuşturucu çetesine dev operasyon
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de, 8 Aralık tarihinde bir alışveriş merkezinde, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu işinsanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

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Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından iki şüpheli ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde, olayı E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.’nin kendisine sağladığını söylemişti.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında yakalanan, aralarında örgütün üst düzey yönetici konumunda bulunan 30 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin maddesi, 70 kilo 540 gram eroin maddesi ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.  

 

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#Aras Yılmaz#Yosef Aliakbari#Sarıyer

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