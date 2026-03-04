×
30 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu! 4 şüpheli aranıyor

#Bilecik#Kuyumcu#Soygun
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 11:29

Bilecik'te kimliği belirsiz 4 şüpheli, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyarak, kayıplara karıştı. Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.

Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren 4 şahıs 30 saniyede kuyumcuyu talan etti. Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.

