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30 saniyede atışa hazır... Sivil görünümlü zırhlı araç

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#Sarsılmaz#Düzce#Fabrika
30 saniyede atışa hazır... Sivil görünümlü zırhlı araç
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Sarsılmaz, silah kulelerinin tanıtımını Düzce’deki fabrikasında yaptı. Tanıtımda atış da yapan sistemlerden en dikkat çekeni sivil görünümlü zırhlı araca gizlenerek entegre edilmiş sistem oldu.

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Meskûn mahal operasyonlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Sivil Görünümlü Zırhlı Araç + KORALP 7.62 silah sistemi, aracın dış görünüşü değiştirilmeden kamufle edilen KORALP 7.62 ve araç üzeri asansör mekanizmalarından oluşuyor. Dışarıdan bakıldığında fark edilemeyecek şekilde tasarlanan sistem, nişancı konsolunda bulunan anahtarın aktif hale getirilmesiyle 30 saniye içinde kullanıma hazır oluyor. 

30 saniyede atışa hazır... Sivil görünümlü zırhlı araç

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

Tekli, üçlü, seri atış yapabilme yeteneğine sahip olan KORALP 7.62, 7.62x51 mm kalibre mühimmat atabilen SAR 7.62 MT makineli tüfek ile tam uyumlu. Mühimmat kutusu dışarıdan beslemeli olan sistem, 500 mühimmat kapasitesine sahip. KORALP 7.62, sahip olduğu gelişmiş uzaktan komuta sistemi sayesinde yapay zekâ destekli hedef takibi ve stabilizasyon özelliği ile hareket halindeyken atış yapabiliyor. Optik blok üzerinde termal kamera, lazer mesafe ölçer ve gündüz kamerası var.

 

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#Sarsılmaz#Düzce#Fabrika

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