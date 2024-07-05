30 saniyede atışa hazır... Sivil görünümlü zırhlı araç

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Meskûn mahal operasyonlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Sivil Görünümlü Zırhlı Araç + KORALP 7.62 silah sistemi, aracın dış görünüşü değiştirilmeden kamufle edilen KORALP 7.62 ve araç üzeri asansör mekanizmalarından oluşuyor. Dışarıdan bakıldığında fark edilemeyecek şekilde tasarlanan sistem, nişancı konsolunda bulunan anahtarın aktif hale getirilmesiyle 30 saniye içinde kullanıma hazır oluyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

Tekli, üçlü, seri atış yapabilme yeteneğine sahip olan KORALP 7.62, 7.62x51 mm kalibre mühimmat atabilen SAR 7.62 MT makineli tüfek ile tam uyumlu. Mühimmat kutusu dışarıdan beslemeli olan sistem, 500 mühimmat kapasitesine sahip. KORALP 7.62, sahip olduğu gelişmiş uzaktan komuta sistemi sayesinde yapay zekâ destekli hedef takibi ve stabilizasyon özelliği ile hareket halindeyken atış yapabiliyor. Optik blok üzerinde termal kamera, lazer mesafe ölçer ve gündüz kamerası var.