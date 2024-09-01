30 saniyede 1 kilo yedi, yarışmada birinci oldu

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Finike'de "Karadeniz'in Anzer'i varsa, Akdeniz'in Ernez'i var" sloganıyla bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Bal Festivali, bal yeme yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Ernez Mahallesi Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen festivale Kaymakam Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Finike Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, parti başkanları, Ernez Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Ernez ve Çevre Mahalleleri Bal Üreticileri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Rıza Başaran, Finike ve çevre ilçelerden çok sayıda davetli katıldı.

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Halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından En İyi Çam Balı Yarışması ve Bal Yeme Yarışması düzenlendi. Bal Yeme Yarışması'nda 30 saniyede 1 kilo balı yiyen Ayhan Azak birinci olurken, ikinci Turgut Uçtu, üçüncüler ise Mehmet Oğuz ve Engin Mert Akyalçın oldu. En İyi Bal Yetiştiricisi yarışmasında ise birinciliği Alim Tozlu, ikinciliği Şengül Küçükada, üçüncülüğü Nuri Aydemir kazandı. Yeni Ernez Bal Festivali Ağası olarak Sinan Erden seçildi. Kaymakam Musa Kazım Çelik ve ilçe protokolü yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Ernez Mahalle Muhtarı ve Ernez ve Çevre Mahalleleri Bal Üreticileri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Rıza Başaran, "Burada toplanmamızın sebebi, arıcılık kültürümüzü tanıtmak ve bu alandaki sorunlara dikkati çekmektir. Arıcılık, atalarımızdan kalan bir miras olarak çocukluğumuzdan beri bize anlatıldı. Ancak son yıllarda iklim değişiklikleri nedeniyle arıcılık giderek zorlaşmıştır. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak için festivaller düzenliyoruz. Amacımız sadece eğlence değil, arıcılığın ve doğanın korunmasını sağlamaktır" dedi.

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