30 Nisan 2020 Süper Loto sonuçları sorgulama - Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, ikramiye devretti

Süper Loto sonuç sorgulama sayfası, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği çekilişin ardından ilan edildi. Noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto'da şanslı rakamlar belli oldu.En fazla tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto'nun 654. hafta çekilişinde, 6 bilen şanslı rakamlar merakla sorgulanıyor. 30 Nisan Süper Loto çekilişinde gözler şimdi ikramiye kazandıran numaralarda. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 30 Nisan 2020 Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulama ekranı ve Süper Loto çekiliş sonuçları.

30 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto oyununun 654'ncü hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edildi. İşte, 30 Nisan Süper Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;



Süper Loto oyununun 654'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 901 bin 625 lira 53 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 671 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 56 kişi 177 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 949 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 30 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Süper Loto oyununun 653'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 697 bin 771 lira 31 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 24 kişi 14 bin 32 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 810 kişi 201 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 41 bin 429 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.