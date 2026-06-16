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30 milyonu aşkın izlenme aldı: 19 yaşındaki Su Yavuz'a ABD'den göğüs kabartan ödül

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#Su Yavuz#Piyano#ABD
30 milyonu aşkın izlenme aldı: 19 yaşındaki Su Yavuza ABDden göğüs kabartan ödül
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:04

Piyanist ve vokalist Su Yavuz (19), ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü.

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Türk müzisyen Su Yavuz, ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet’in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi.

30 milyonu aşkın izlenme aldı: 19 yaşındaki Su Yavuza ABDden göğüs kabartan ödül

30 MİLYONU AŞKIN DİNLENME

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Yavuz, müzik eğitimine 10 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Eğitimini Berklee College of Music’te sürdüren genç sanatçı; caz, R&B, neo-soul, hip-hop, funk, fusion, pop ve klasik müzik gibi farklı türlerde çalışmalar yürütüyor. Dijital platformlarda paylaştığı performanslarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Su Yavuz’un çalışmaları, bugüne kadar 30 milyonu aşkın izlenme elde etti. Sanatçının performansları; Lenny Kravitz, Questlove, David Foster, Jon Batiste, Rick Beato, Robert Glasper, Randy Jackson ve Anderson Paak gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin de dikkatini çekti.

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30 milyonu aşkın izlenme aldı: 19 yaşındaki Su Yavuza ABDden göğüs kabartan ödül

TÜRKİYE'DEKİ İLK KONSER ANTALYA'DA

Yavuz, Berklee College of Music’te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesi ile 18 Haziran’da 9’uncu Antalya Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Akra Genç Caz konserinde Türkiye'de ilk kez sahne alacak. 

30 milyonu aşkın izlenme aldı: 19 yaşındaki Su Yavuza ABDden göğüs kabartan ödül

 

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#Su Yavuz#Piyano#ABD

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