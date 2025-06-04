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30 milyon lira değerinde 7 kilo külçe altın ele geçirildi

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#Külçe Altın#Gümrük#Van'da Altın Ele Geçirildi
30 milyon lira değerinde 7 kilo külçe altın ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 17:02

Van'da durdurulan bir minibüste, piyasa değeri 30 milyon lira olan gümrük kaçağı 7 kilo ağırlığındaki külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da takip sonucu durdurulan kapalı kasa minibüste,  piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo ağırlığındaki külçe altın ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

7 KİLO KÜLÇE ALTIN

Van'da takip sonucu durdurulan kapalı kasa minibüste, piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo külçe altın ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

30 milyon lira değerinde 7 kilo külçe altın ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON TL

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı.

Takibe alınan kapalı kasa minibüs, İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo ağırlığında külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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#Külçe Altın#Gümrük#Van'da Altın Ele Geçirildi

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