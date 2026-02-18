30 milyon dolarlık vurguna 9 tutuklama

Haberin Devamı

Şenlikköy’de 24 saat korunan bir sitede meydana gelen olayda, döviz bürosu işletmecisi Bilal Durmaz’ın iki otomobilin bagajında sakladığı 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval para, sahte plakalı araçla içeri sızan şüphelilerce çalındı. Güvenlik kamera incelemeleri, hırsızların daha önce iki kez başarısız deneme yaptığını, üçüncü gelişlerinde ise bir site sakininin peşine takılarak içeri sızdıklarını ortaya koydu.

Polis baskınlarında şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 670 bin 500 dolar nakit para, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayın organizatörü olduğu iddia edilen Kemal K., evindeki paranın kendi ticari kazancı olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

‘Emanetçi’ İddiası Mağdur Bilal Durmaz’ın, adı daha önce yolsuzluk iddianamelerinde geçen Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi. Durmaz ifadesinde, iş yerini taşıdığı gerekçesiyle 30 milyon doları 3 aydır otomobil bagajlarında beklettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.