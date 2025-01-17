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30 milyar TL’lik saadet zinciri kırıldı

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#Saadet Zinciri#Sosyal Medya#Operasyon
30 milyar TL’lik saadet zinciri kırıldı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 07:00

Sosyal medya platformları üzerinden ‘reklam izle, para kazan’ vaatleriyle yüksek kazanç sözü vererek saadet zinciri yöntemiyle insanları dolandıran şüpheliler mercek altına alındı.

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Şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi. ‘Siberağ-15’ adı verilen operasyon, İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da gerçekleştirildi.

HESAPLARA EL KOYULDU

2017 - 2024 arasında saadet zinciri yöntemiyle şüphelilerin banka hesaplarında toplam 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanırken, 752 banka ve kripto para hesabına el koyuldu. Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.” 

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#Saadet Zinciri#Sosyal Medya#Operasyon

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