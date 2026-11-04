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30 metrelik uçuruma yuvarlandı! AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı

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#Kütahya#Uçurum#AFAD
30 metrelik uçuruma yuvarlandı AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 10:14

Kütahya'da 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 21 yaşındaki B.U., AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Maruf Mahallesi Büyük Hisar Sokak’ta meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen B.U., uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre aşağıya düşen B.U.’yu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri halatla uçuruma inerken, polis de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden yukarı çıkarılan B.U., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.U.’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Kütahya#Uçurum#AFAD

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