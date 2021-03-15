Avcılar'daki yer kayması sorununda 30 metrelik 736 fore kazık da çözüm olmadı

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'ndeki yer kayması sorununun çözümü için 1 kilometrelik hatta uygulanan projede 736 fore kazıktan 550'sinde çalışma tamamlandı. Kaymayı önlemek için kazık boylarının yer yer 30 yerine 42 metreye çıkarılması nedeniyle ihale için belirlenen beton ve demir miktarına ulaşıldı. Zemindeki sorunlar için kalan 200 kadar fore kazığın yanı sıra alt taraftaki bölge için 150 kadar ek kazıklı önlem alınması gerektiği belirtildi.

22 YIL ÖNCE KAYMA GÖRÜLDÜ



Gölcük'teki 1999 depreminden sonra Ambarlı'da kayma görülen bölge 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete Maruz Risk Alanı' ilan edildi. Buradaki 3 sokakta bulunan ruhsatlı 57 bina aralıklarla yıktırıldı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afete maruz bölgede riskin daha geniş alanı etkilememesi amacıyla proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kayma görülen alanda 130 santimetre çapında ve 30 metre boyunda 736 fore kazıklı önleme projesi hazırladı ardından, 20 milyon TL tutarında ihale açıldı.



İhaleyi kazanan firma yöneticilerinden Ömer Gürcüoğlu, geçen Kasım ayında başladıkları çalışmalar için öngörülen 30 metrelik 736 fore kazık için hesaplanan beton ve demiri zemindeki sorun nedeniyle yaklaşık 550 kazıkta kullandıklarını söyledi. Gürcüoğlu, kayan zemindeki kazıkların boyunu yer yer 43 metreye kadar çıkarmak zorunda kaldıklarını, işin 95'lik kısmını bitirdikleri halde kazıkların tamamlanamadığını anlattı.





30 YERİNE 43 METRELİK KAZIKLAR



Ömer Gürcüoğlu, "İlk projede 737 kazık 30 metre derinlik hesaplanarak yapılmıştı. Belirli bir yerden sonra zemindeki durum ve raporlardan yola çıkarak



30 metrelik kazıkların kısa olduğunu öngördük. Üniversiteden hocalar ve İstanbul Valiliği ile AFAD'ın koordinesi ile birlikte kazık boylarını 43 metreye kadar çıkardık. Bina ve arazide düşey sapmaları belirleyen inklinometre ölçümlerinden yola çıkarak kayma olan bölgelerde ekstra önlemler alıyoruz. İşin keşif miktarı doldu. Kayma olan bölgedeki okuldan daha ilerisi için ikinci etap için ikinci keşfimizi çıkardık. İstanbul Valiliği ve AFAD ödeneği hazırlandı. Nisan başı gibi başlamayı planlıyoruz. Buradaki kayma ile ilgili sürekli bilgi ve raporları aktarıyoruz, nasıl daha iyi sonuç alabileceğimizi görüşüyoruz. İşin yüzde 95'lik kısmı bitti. Kalan kısmı bu ay sonuna kadar bitirip ikinci etaba başlayacağız. Dolgu ve 'Jet-grout' denilen yöntemle zemin iyileştirmesi yapıyoruz. Şu an çalışmış olduğumuz yerdeki fore kazık derinliği 43 metre. Kazık çalışmasını bitirdiğimiz yerde kaymayı önledik. Ancak henüz başlamadığımız ilerideki bölgelerde kaymanın devam ettiğini cihaz okumalarından görüyoruz. İkinci kısımda da en kısa kazık uzunluğu 38 metre olacak" dedi.





KAZIK SAYISI 900'Ü BULACAK



Gürcüoğlu, çalışmaların geldiği noktanın ilerisinin alt kesiminde kayma ve dolgudan kaynaklı kaymalar, hareketler görüldüğünü vurgularken, "O bölgelerde ek önlemler alacağız. Bununla birlikte kazık sayısı 100-150 artacak gibi görünüyor. Toplam kazık sayısı 850-900'e kadar çıkacak gibi. Valilik ve AFAD gerekenin yapılması için bize önderlik, liderlik yapıyor" diye konuştu.

SÜREKLİ KONTROL



İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstanbul Müdürü Hanefi Kalın projenin başlamasından bu yana geçen 4 aç içerisinde 3 kez çalışmaları yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi aldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da, çalışmaları yerinde incelerken, "Bu hatta çalışmak öyle kolay bir iş değil. Altyapı hizmetlerinin, su, kanalizasyon, doğalgaz boruları buradan geçiyor. Zemin de kaygan. Bu nedenle çalışmanın tamamlanması da zaman alıyor" dedi.



Çalışmanın yapıldığı mahallede oturan emekli inşaat mühendisi Ali İhsan Çarık, fore kazıkların tamamlanması ile kaymanın duracağına inandığını belirtirken, "Çift sıra kazık çakılıyor, gerekeni yapıyorlar. Belirli kısmı yapılmış, sona doğru da gidiliyor. Keşke en başından böyle şeyler yapılsaydı. İnsanlar çok mağdur oldu burada" dedi.

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