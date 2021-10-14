30 metreden dere yatağına uçtu! Acı haber

Kaza, dün gece Mihalıççık ilçesi Diközü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 71 EV 803 plakalı tomruk yüklü kamyon. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metreden kuru dere yatağına uçtu. Şoför kabini tomruklarla ezilirken, Ramazan Yıldız ise hayatını kaybetti.
Ramazan Yıldız'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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